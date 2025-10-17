Gerente de show de Agua Marina podría ir a prisión: fue detenido por caso ligado a 'El Jorobado'

Once personas fueron detenidas durante un megaoperativo policial contra la organización criminal “Los Sanguinarios de la Construcción”, vinculada a Adam Smith Lucano, alias El Jorobado, uno de los principales rivales de Erick Moreno Hernández, conocido como El Monstruo, en la disputa por el control de Lima Norte.

Entre los capturados figura Glem Antonio Montes Malaver, quien según los registros de la Sunat aparece como gerente general de la productora que organizó el reciente concierto de Agua Marina en el Círculo Militar, evento que estuvo a punto de convertirse en tragedia.

Tras cumplirse el plazo de detención preliminar, la División de Investigación contra el Crimen Organizado (Divincri) puso a los detenidos a disposición de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste. Este viernes 17 se realizarán las audiencias de prisión preventiva.

La investigación apunta a que empresas de fachada dedicadas al entretenimiento estarían vinculadas a la red criminal encabezada por El Jorobado. El caso forma parte de un amplio trabajo del tercer equipo fiscal especializado en crimen organizado.

En medio de la polémica, el cantante de Agua Marina Renzo Palacios anunció una pausa en sus presentaciones. “Por el momento no voy a trabajar, sería una falta de respeto salir a tocar después de lo ocurrido”, declaró el artista, aún afectado por el momento de tensión que vivió la agrupación durante el atentado en Chorrillos.