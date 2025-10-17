Chef peruana en estado vegetal tras ser atropellada en EE. UU.: su hija pide visa humanitaria, pero es rechazada

La historia de Lourdes Mercedes Bariona Moisés, una chef peruana que emigró a Estados Unidos para dar un mejor futuro a su familia, se ha convertido en un drama. La mujer quedó en estado vegetal tras ser atropellada en Orlando, Florida, por un conductor que fugó del lugar.

HIJA PIDIÓ VISA HUMANITARIA PERO FUE RECHAZADA

Su hija Miluska, que vive en Perú, no la ve desde hace tres años. Entre lágrimas, pidió una visa humanitaria para acompañarla, pero la solicitud fue denegada. “No estoy lista para que te vayas. Te amo mucho, mami. Estoy muy orgullosa de que seas mi mamá”, expresó en un video dirigido a su madre.

Lourdes había comenzado lavando platos y trabajando en construcción. Con esfuerzo, logró establecerse como cocinera y luego como chef en un restaurante de Disney, donde preparaba platos típicos de México.

El pasado 24 de septiembre, fue atropellada mientras conducía un scooter eléctrico. Desde entonces, no volvió a comunicarse con su familia. “Ha sido diagnosticada en estado vegetativo irreversible. Ya no tiene conciencia de sí misma”, relató su amiga Yesenia, quien la acompaña en el hospital.

Según explicó, la víctima no contaba con seguro médico vigente. “Estamos gestionando ayuda para cubrir sus gastos porque el seguro que tuvo al llegar era temporal”, señaló.

Miluska pidió al gobierno estadounidense reconsiderar su caso. “Solo queremos estar con mi mamá, pase lo que pase. No pedimos otra cosa”, afirmó.

La Cancillería peruana confirmó que está en contacto con la joven, aunque precisó que no puede intervenir en la decisión del gobierno de Estados Unidos.