Ola de robos en SMP: asaltan a dos transeúntes y los obligan a transferir dinero desde sus celulares

Un delincuente armado fue captado asaltando a dos personas en plena vía pública en la urbanización Naranjal, en San Martín de Porres. Las cámaras de seguridad registraron cómo el sujeto actuó con total tranquilidad y obligó a sus víctimas a entregar las claves de sus teléfonos para ingresar a sus cuentas bancarias.

El video muestra al ladrón detenido junto a su motocicleta, vigilando los alrededores durante varios segundos antes de interceptar a su primera víctima, un vecino que vive a pocos metros del lugar. Tras arrebatarle el celular, el delincuente lo obligó a abrir la aplicación de su banco y realizar transferencias bajo amenaza.

Durante el robo, varias personas pasaron cerca sin percatarse de lo que ocurría. Luego, el delincuente repitió el mismo modus operandi con otro transeúnte, a quien también despojó de su teléfono.

Vecinos denunciaron que los robos en la zona se han vuelto frecuentes. Ahora, un patrullero municipal permanece vigilando el ingreso de motos por la vereda, aunque la inseguridad continúa. “No nos sentimos seguros. Llamamos a la comisaría y no viene nadie”, comentó uno de los residentes.

Los pobladores también exigieron mejorar el alumbrado público, ya que las calles permanecen oscuras durante la madrugada, lo que facilita los asaltos. Ante la falta de respuesta policial, los vecinos se organizaron en grupos de WhatsApp para alertarse entre ellos ante nuevas apariciones del motorizado, que suele atacar desde las seis de la mañana.