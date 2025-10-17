Buenos Días Perú

MIMP brindará apoyo a víctima de sujeto que mostró sus partes íntimas en lavandería de San Miguel

Desde la entidad, condenaron el accionar del hombre en el interior del establecimiento.



En un hecho lamentable fueron registrados por las cámaras de seguridad de una lavandería de San Miguel, se observó a un sujeto mostrándole sus partes íntimas a la trabajadora del establecimiento, sin importarle que todo era captado.

De acuerdo a las declaraciones de la víctima, el hombre acudió al local con el propósito de solicitar un servicio, sin embargo, todo fue un engaño para que pueda enseñarle su miembro viril a la colaboradora, quien está recibiendo apoyo de psicólogos.

MIMP SE PRONUNCIA AL RESPECTO

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) condenó este accionar del sujeto y se comprometió en brindarle el apoyo necesario a la joven a través del programa nacional Warmi Ñan.

Cabe mencionar que, desde la municipalidad de San Miguel hicieron un llamado a los vecinos de la comuna para que denuncien este tipo de acciones, con el propósito de que no se vuelva a registrar un caso similar.


