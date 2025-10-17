San Borja: colectiveros convierten en paradero subida de la Av. Aviación

Al parecer la informalidad en Lima no tiene cuando terminar. Esta vez, choferes que se dedican al servicio del colectivo han convertido en un paradero la subida de la Av. Aviación en San Borja a pocos metros de la estación La Cultura de la Línea 1 del Metro de Lima.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta la zona en cuestión y pudo comprobar que debido a la presencia de policías de tránsito y miembros de ATU, no hay unidades en la zona, sin embargo, se presume que el desorden podría retornar una vez se retiren las autoridades.

OTRO PARADERO INFORMAL CERCA DE LA LÍNEA 1

La subida de la Av. Aviación en San Borja no sería el único lugar informal que se ubica a pocos metros de la Línea 1 del Metro de Lima, sino que también, conductores estarían ubicado sus unidades en los exteriores del Gran Teatro Nacional, ofreciendo su servicio hacía Gamarra.

Cabe precisar que, estos transportes informales abundan por la noche, debido a que no hay presencia de agentes de tránsito, lo cual significa una competencia desleal para el servicio del Corredor Rojo.