Buses de la línea “44” no salen a trabajar: paralizan su servicio tras ataque de extorsionadores

Al parecer los casos de inseguridad ciudadana continúan atemorizando a la población, luego de que buses de la línea “44” han decidido frenar sus labores, debido a que anoche desconocidos dejaron dos explosivos en la cochera donde se guardan las unidades.

La paralización de sus actividades no solo se debe al ataque han recibido el último jueves, sino que también, a los pagos extorsivos que les exigen los criminales para dejarlos operar con tranquilidad en las calles de Lima.

¿QUIÉNES ESTARÍAN DETRÁS DEL ATAQUE?

Por el momento no se conoce, quienes estarían detrás de este atentado, sin embargo, se maneja la hipótesis de que una nueva banda criminal haya originado el ataque, pero todo es materia de investigación por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Cabe precisar que, la paralización del servicio afectará a los usuarios que se transportan en las unidades de la empresa “44”, la cual cubre la ruta SMP-Surco. Además, que este nuevo caso extorsivo sucede posterior al asesinato de un chofer de combi en Lurín.