Menor que trabajaba como repartidor golpea brutalmente a conserje en Miraflores

Un menor de edad que realizaba entregas a domicilio agredió violentamente a un conserje dentro de un condominio en Miraflores. El hecho, ocurrido en la cuadra 3 de la calle Bolívar, quedó registrado por las cámaras de seguridad del edificio.

En las imágenes se observa a Juan Acuña, trabajador del inmueble, intentar retirar al repartidor del lugar. Minutos después, ambos se enfrentan y el joven golpea varias veces al conserje hasta derribarlo.

“Vi que empezaron a discutir y a empujarse. Me acerqué a gritar para que el chico se detuviera, pero lo golpeó hasta hacerlo caer. No entendía si era un asalto o qué estaba pasando”, relató una vecina que presenció el hecho.

La Policía llegó al lugar y detuvo al menor, mientras que el conserje fue trasladado en camilla a un centro de salud. El abogado y vecino del edificio, Marlo Rengifo, informó que el padre del adolescente se negó a asumir los gastos médicos. “Dijo que su hijo era el agredido y preguntó por qué un hombre mayor le pegaría a un niño”, declaró.

Hasta el cierre de esta nota, el conserje permanecía en evaluación en Medicina Legal, mientras el adolescente seguía retenido a la espera de las diligencias correspondientes.