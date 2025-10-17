Vecinos de Chorrillos denuncian hundimientos en av. El Sol: huecos y grietas ponen en riesgo a conductores

Vecinos de Chorrillos denunciaron la presencia de huecos y hundimientos de gran profundidad en la avenida El Sol, a la altura de la cuadra 10. La vía presenta serios desniveles que, según los residentes, podrían provocar accidentes y daños en los vehículos que circulan por la zona.

DENUNCIA VECINAL

Durante un recorrido realizado por Buenos Días Perú, se constató que el pavimento muestra grietas y hundimientos frente a una cochera, donde los autos deben maniobrar para evitar impactar con los baches. En algunos tramos, la pista parece haber sido parchada con anterioridad, lo que evidencia reparaciones previas sin resultados duraderos.

Las imágenes muestran cómo los vehículos reducen la velocidad o desvían su trayectoria para no dañar sus unidades. En los puntos más críticos, el asfalto se ha hundido a pocos metros de las gibas que intentan controlar el exceso de velocidad.

Los vecinos señalaron que la situación se repite en varios tramos de la avenida y recordaron que este tipo de desperfectos también se ha registrado en la avenida Guardia Civil, dentro del mismo distrito. Exigen a las autoridades municipales realizar el mantenimiento urgente de la vía y prevenir nuevos accidentes.