Buenos Días Perú

17/10/2025

Con armas de fuego en mano: criminales asaltan local de hamburguesas en Surco

Hampones se llevaron las pertenencias de los comensales que se encontraban en el interior del establecimiento.



Los casos de inseguridad ciudadana continúan registrándose día a día en Lima. Esta vez, cámaras de seguridad captaron a dos delincuentes con armas de fuego en mano ingresando a un local de hamburguesas en la Av. Guardia Civil en Surco para asaltar a los comensales.

¿CÓMO INICIÓ EL ACCIONAR CRIMINAL?

En las imágenes se observó a uno de los hampones cerrando la puerta del establecimiento. Una vez en el interior, los criminales sacaron sus pistolas para amenazar a todos los clientes que habían llegado al predio para degustar de un platillo.

Una vez en el interior, los delincuentes pasaron mesa por mesa para arrebatarle celulares y billetera a los comensales, quienes ante el nerviosismo de que pueda suceder una tragedia, no pusieron resistencia para entregar sus objetos personales.

Tras finalizar su accionar delincuencial y con todo lo arrebatado, los hampones salieron del local ‘Cocos Burger’ para subirse al vehículo en el que habían llegado. A pesar de que una de las víctimas del asalto intentó perseguirlos, no pudo dar con el paradero de los criminales.

Temas Relacionados: Armas De FuegoAsaltoAv. Guardia CivilInseguridad CiudadanaLocalesPnpSurco

También te puede interesar:

BANNER