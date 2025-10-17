Con armas de fuego en mano: criminales asaltan local de hamburguesas en Surco

Los casos de inseguridad ciudadana continúan registrándose día a día en Lima. Esta vez, cámaras de seguridad captaron a dos delincuentes con armas de fuego en mano ingresando a un local de hamburguesas en la Av. Guardia Civil en Surco para asaltar a los comensales.

¿CÓMO INICIÓ EL ACCIONAR CRIMINAL?

En las imágenes se observó a uno de los hampones cerrando la puerta del establecimiento. Una vez en el interior, los criminales sacaron sus pistolas para amenazar a todos los clientes que habían llegado al predio para degustar de un platillo.

Una vez en el interior, los delincuentes pasaron mesa por mesa para arrebatarle celulares y billetera a los comensales, quienes ante el nerviosismo de que pueda suceder una tragedia, no pusieron resistencia para entregar sus objetos personales.

Tras finalizar su accionar delincuencial y con todo lo arrebatado, los hampones salieron del local ‘Cocos Burger’ para subirse al vehículo en el que habían llegado. A pesar de que una de las víctimas del asalto intentó perseguirlos, no pudo dar con el paradero de los criminales.