Policía de tránsito frustra secuestro a bordo de un falso colectivo tras persecución de 20 minutos

Un agente de tránsito frustró el secuestro de un hombre que era retenido dentro de un falso colectivo. El operativo inició en Surco y culminó en Chorrillos, tras una persecución de aproximadamente veinte minutos, que permitió capturar a uno de los tres integrantes de la banda.

ASÍ FUE EL RESCATE

Según la coronel Rocío Maigo Rivera, jefa de la División de Tránsito y Seguridad Vial, el efectivo detectó maniobras temerarias y lunas polarizadas en un vehículo sospechoso en la Panamericana Sur, a la altura del puesto Próceres, en Surco. Al intervenir, el conductor se negó a mostrar documentos, mientras la víctima, desde el asiento trasero, hizo gestos de auxilio.

El agente ordenó detener el vehículo, pero el chofer aceleró. Inmediatamente pidió apoyo al 105 y a su unidad, lo que dio inicio a la persecución. “Luego de unos veinte minutos, el vehículo fue abandonado en la zona de Las Delicias de Villa, en Chorrillos. Los tres sujetos huyeron a pie”, informó la coronel.

Durante la fuga, uno de los delincuentes arrojó un arma dentro de una vivienda antes de ser reducido por el agente. El arma fue recuperada con apoyo de las unidades de Alcones y Tránsito. Las investigaciones confirmaron que la placa del automóvil era falsa y que el vehículo tenía reporte de robo desde septiembre en Breña.

La policía indicó que los detenidos formaban parte de una banda dedicada a secuestrar y asaltar pasajeros usando vehículos robados bajo la modalidad de falsos colectivos. “Esta persona intervenida tiene antecedentes por conducción en estado de ebriedad, agresiones y otros delitos”, precisó Maigo.

La víctima logró escapar del auto durante la persecución y pidió ayuda a otro agente de tránsito, quien comunicó el hecho a las unidades en seguimiento. Más tarde, el hombre reconoció al sujeto que lo había encañonado y secuestrado.