Eduardo Ruiz: velan restos de joven asesinado por disparo de policía en marcha de la Generación Z

Tras confirmarse el fallecimiento de Eduardo Ruiz durante la marcha de la Generación Z producto a un impacto de bala ejecutado por el agente de la Policía Nacional del Perú (PNP), Luis Magallanes, sus familiares velan restos del artista de hiphop en su vivienda en San Martín de Porres (SMP).

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el lugar donde se encuentran dándole el último adiós al joven de 29 años y pudo constatar que se ha colocado una banderola con el rostro del cantante, quien ha dejado un vacío entre sus amigos y personas cercanas.

¿CUÁNDO SERÁN ENTERRADOS SUS RETOS?

Aunque la familia no ha permitido el acceso a las cámaras de los programas de televisión, los vecinos de Eduardo Ruiz contaron que los restos del artista serían enterrados este viernes en horas de la tarde.

Cabe mencionar que, horas de la tarde del último jueves 16 de octubre, se realizó una vigilia en inmediaciones del Parque Francia en el Cercado de Lima, lugar donde perdió la vida el joven, quien, a pesar de haber sido auxiliado, se confirmó su deceso minutos después de haber sido impactado por el proyectil.