Pudo ser una tragedia: Vehículo fuera de control embiste a dos personas en San Isidro

Cámaras de seguridad de la Av. República de Panamá en San Isidro, grabaron el preciso momento en el que un vehículo fuera de control termina embistiendo a dos personas que se encontraban con sus unidades estacionadas en la vía.

IMÁGENES DEL ACCIDENTE

De acuerdo a las imágenes captadas, se observa que la puerta del piloto del coche que produjo del accidente se encontraba abierta, y a pesar de que intentó frenar el auto para evitar atropellar a las personas, no se pudo evitar la colisión.

Al observarse este hecho por medio de las cámaras de seguridad, se desplegó paramédicos de la Municipalidad de San Isidro para auxiliar a las víctimas, quienes resultaron con heridas leves, sin embargo, tenía dolores producto al golpe que se dieron contra el pavimento.

Cabe mencionar que, el conductor del vehículo fue conducido a la comisaría del distrito, donde se han iniciado a las investigaciones correspondientes para conocer las causas que conllevó a este accidente que muy poco y casi termina con la vida de dos personas.