Chofer es asesinado a balazos en Lurín: ataque deja dos pasajeros heridos de gravedad

Un ataque a balazos contra una combi en el distrito de Lurín dejó dos muertos y cuatro pasajeros heridos, en lo que sería un nuevo caso de extorsión a transportistas informales.

El atentado ocurrió en la avenida Lima, en Pampas de Pachacámac, una zona totalmente desolada y sin iluminación. Según testigos, dos delincuentes a bordo de una motocicleta siguieron el vehículo durante varios minutos hasta abrir fuego directamente contra el conductor.

Las balas alcanzaron también a la persona que iba en el asiento del copiloto y a varios pasajeros. Ambos trabajadores fallecieron en el lugar, mientras que cuatro usuarios fueron trasladados de emergencia al Hospital de Villa El Salvador.

MADRE DE FAMILIA ESTÁ GRAVE

Entre los heridos se encuentra una mujer de 46 años, madre de cuatro hijos, quien recibió un impacto de bala en la cabeza y permanece en estado crítico. De acuerdo con los conductores de la zona, bandas criminales vienen cobrando cupos diarios de entre 5 y 20 soles a las combis que cubren la ruta José Gálvez–Lurín.

Como respuesta, el gremio de transporte urbano, liderado por Martín Ojeda, anunció un apagado simbólico de motores de tres minutos al mediodía, en señal de protesta por el asesinato de los dos trabajadores.