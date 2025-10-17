Asesinan de más de 20 balazos a mujer extranjera en SJM: sería por ajuste de cuentas

En medio de la ola de inseguridad ciudadana que se vive en Lima, una mujer de nacionalidad venezolana identificada como Valeria Andreina Suárez fue asesinada de más de 20 balazos en inmediaciones de la calle Las Retamas en San Juan de Miraflores (SJM).

¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?

De acuerdo a la información compartida por los vecinos de la zona, la víctima llegó hasta el lugar del crimen a bordo de una mototaxi, cuando al bajarse de la unidad, los criminales percutaron su arma en varias ocasiones, lo cual terminó con la vida de la ciudadana extranjera.

Al concretar su accionar, los hampones dejaron una rosa al costado del cuerpo de Valeria Andreina, por lo que, la Policía Nacional del Perú (PNP) maneja la hipótesis de que el móvil del asesinato haya sido producto a un ajuste de cuentas.

Finalmente, los agentes de la PNP se encuentran evaluando las imágenes de las cámaras de seguridad de SJM con el propósito de dar con el paradero de los sicarios que terminaron con la vida de la ciudadana venezolana.