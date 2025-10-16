Marcha del 15 de octubre: así fue cómo manifestantes llegaron al frontis del Congreso y Fiscalía de la Nación

Lo que inició como una marcha pacífica terminó en una noche de violencia y caos en el centro de Lima. Las movilizaciones contra el gobierno de José Jerí Oré derivaron en enfrentamientos entre manifestantes y policías en distintos puntos de la capital.

El primer choque ocurrió en los exteriores del Congreso de la República, cuando un grupo de personas intentó derribar las rejas de seguridad que los separaban del Parlamento y de los agentes del orden. Los manifestantes lanzaron objetos y prendieron fuego a un pequeño sector de la vía, lo que provocó la respuesta inmediata de la policía con bombas lacrimógenas.

Otro punto crítico fue la sede del Ministerio Público, donde también se registraron disturbios y enfrentamientos. Las imágenes muestran cómo los agentes intentaron dispersar a los grupos violentos mientras se reportaban nuevos focos de incendio.

El tercer enfrentamiento se dio en el Parque Universitario, en el cruce de las avenidas Abancay y Nicolás de Piérola. Allí, los manifestantes lanzaron bombas molotov y piedras contra los efectivos policiales, generando pánico entre los transeúntes y daños materiales en la zona.

Las consecuencias de la jornada son visibles en las pintas y daños registrados en distintas paredes del centro de Lima, además de un saldo de más de 70 heridos entre civiles y policías.