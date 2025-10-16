Ciudadano sobre José Jerí y Congreso: “Hay que ser conscientes, ambos son corruptos”

Tras la marcha de la Generación Z el último miércoles 15 de octubre en el Cercado de Lima, que dejó como saldo la muerte de una persona, un equipo de Buenos Días Perú salió a las calles de la capital para recoger la opinión de la población.

En declaraciones, un ciudadano desde los exteriores del hospital Dos de Mayo, nosocomio donde se encuentran algunos heridos de las protestas, destacó lo realizado en las calles, y enfatizó que el presidente José Jerí y el Parlamento día a día continúan saqueando las arcas del país.

“Hay que ser conscientes. Tenemos que un Congreso corrupto y el que ha entrado (a la presidencia) es otro corrupto. La gente ya ha despertado y se han dado cuenta que todo es promesa y al final son todos ladrones. (la generación Z) reclama por lo que es justo”, comentó.

PIDEN UNA MANIFESTACIÓN PACÍFICA

De acuerdo a otra ciudadana, las personas que desean alzar su voz de protesta deben salir a las calles sin realizar ningún tipo de disturbios ni perturbar la tranquilidad de aquellos que no quieren sumarse a las manifestaciones. “Todo tiene que ser pacíficamente para que no se tenga muertos ni heridos”.