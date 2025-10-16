Ministro Tiburcio promete “tolerancia cero” tras jornada de violencia en protestas: hay 78 policías heridos

Lo que empezó como una manifestación pacífica terminó en una noche de caos y enfrentamientos entre manifestantes y policías en el Centro de Lima. Las bombas lacrimógenas, los gritos y el humo dominaron la escena tras el quiebre de la marcha convocada para el 15 de octubre.

De acuerdo con el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, 54 agentes policiales resultaron heridos —33 atendidos en el Hospital Central de la Policía, 21 en el hospital Bausate y uno en Piedra Lisa—. Algunos de ellos requirieron intervención quirúrgica.

“En ningún momento hemos provocado. Estamos frente a personas que ya son vándalos, porque quien marcha pacíficamente no va con cascos ni pasamontañas”, declaró el ministro al visitar a los efectivos heridos.

Entre los civiles afectados, se confirmó el caso de una niña de 11 años, trasladada al Hospital de la Policía, donde permanece bajo observación médica.

El ministro Tiburcio aseguró que el Ejecutivo respaldará a la Policía Nacional y reforzará los operativos de seguridad en todo el país.

“Vamos a darles toda la seguridad. Si hay prevención, no hay delito. Potenciaremos la inteligencia policial para proteger a transportistas, bodegueros y ciudadanos frente a la extorsión y el sicariato”, afirmó.

Sin embargo, mientras el gobierno pide confianza a la población, persisten las denuncias de excesos policiales durante la dispersión de la protesta. Videos difundidos en redes sociales muestran presuntos ataques violentos contra manifestantes.

El gobierno transitorio de José Jerí ha prometido implementar nuevas estrategias de seguridad y garantizar que las cámaras de videovigilancia sirvan para identificar a quienes iniciaron los disturbios.