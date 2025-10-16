San Martín de Porres: taxista recupera su vehículo tras ser asaltado y secuestrado por varias horas

Tras once días de angustia, el taxista que fue secuestrado y asaltado en San Martín de Porres logró recuperar su camioneta completamente intacta. El vehículo, que aún se encontraba en proceso de pago, fue hallado gracias a un operativo de inteligencia de la Dirección de Robos de Vehículos (Dirove).

“Sí, efectivamente, está todo. Los documentos no aparecieron, pero eso ya es lo de menos. Habíamos perdido las esperanzas, pero agradezco a la policía y a la Diprove por haber encontrado mi vehículo”, expresó el conductor visiblemente aliviado.

La Policía informó que el hallazgo se dio durante un operativo simultáneo en dos locales de Villa El Salvador, donde se recuperaron un total de diez camionetas modernas reportadas como robadas.

“Hemos realizado un contundente operativo en cumplimiento de las políticas de comando. Encontramos vehículos en óptimas condiciones con orden de búsqueda por hurto y robo”, precisó un vocero policial.

El taxista recordó con miedo las horas que pasó retenido por los delincuentes, quienes lo amenazaron de muerte mientras buscaban un GPS dentro del vehículo.

“Ellos creían que tenía GPS y no me creían cuando les decía que no. Se alteraron, me amenazaron y solo pensaba en mi familia. Ya no pensaba en la camioneta, sino en mis hijos”, relató.

Durante la recuperación, los agentes permitieron que el conductor encendiera su camioneta para comprobar su estado. Al escuchar el motor funcionar, el hombre no pudo ocultar su emoción.

Los demás vehículos recuperados permanecen en la Depincri Barranco–Chorrillos, donde los propietarios deberán presentarse con sus documentos y denuncias correspondientes para acreditar la propiedad.