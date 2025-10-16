Nuevas imágenes revelan a dos civiles disparando durante marcha donde murió joven manifestante

Nuevas imágenes obtenidas por Buenos Días Perú podrían ser determinantes para esclarecer la muerte de Eduardo Mauricio Ruiz, el joven de 32 años fallecido durante la manifestación de la Generación Z del último miércoles 15 de octubre en el Centro de Lima.

El video, grabado por una cámara de seguridad, muestra desde otro ángulo el instante en que un hombre de civil saca un arma y dispara en dirección a los manifestantes. Inmediatamente después, Mauricio cae al suelo. Segundos más tarde aparece otro sujeto, también de civil, que realiza un disparo al aire, se acerca al herido y guarda su arma antes de correr en dirección al primer tirador.

En las imágenes se aprecia que tras el primer disparo, el segundo individuo conversa con otra persona, quien parece indicarle hacia dónde huyó el tirador. Pamela Acosta y Claudia Chiroque subrayaron que aún se desconoce quiénes eran estos dos sujetos, por qué portaban armas y a qué grupo pertenecían.

Cabe mencionar, que el presidente José Jerí se comprometió a una investigación transparente y rápida, mientras que la Fiscalía ya ha iniciado diligencias en la zona, donde se hallaron varios casquillos de bala.

Las conductoras del programa insistieron en que la Municipalidad de Lima debe entregar las grabaciones de las cámaras de seguridad cercanas para rastrear los movimientos de ambos hombres antes y después del ataque.