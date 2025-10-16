Madre de joven detenido en marcha de la Generación Z: “Lo confundieron con protestantes”

Tras conocerse que más de 15 personas fueron detenidas durante la marcha realizada por la Generación Z el último miércoles en diversas zonas del Centro de Lima, la madre de un joven, intervenido llegó hasta la comisaría del Rímac para conocer la situación de su hijo.

En conversación con Buenos Días Perú y desde los exteriores de la dependencia policial, la progenitora del estudiante de 19 años intervenido, brindó detalles sobre el motivo por el que su primogénito fue llevado hacía la comandancia.

“Me informaron que el motivo de su detención fue porque se encontraba regresando de la universidad y pasó por la Av. Abancay. No tengo entendido si estaba participando en la marcha y de ser así, lo habría hecho de una manera pacífica”, declaró.

HABRÍAN CONFUNDIDO A LOS PROTESTANTES

De acuerdo a la información compartida por parte del abogado a la madre del estudiante, la mayoría de jóvenes detenidos en la manifestación de la Generación Z habrían sido confundidos con protestantes. “Creo que lo han confundido por estar transitando en medio de la marcha, pero no solamente a él, sino a otros jóvenes, quienes están injustamente en la comisaría”.