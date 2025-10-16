Jaime Quito brinda balance de heridos en marcha y plantea censura de la Mesa Directiva

Tras confirmarse el fallecimiento de Eduardo Ruiz Sanz (32) en la marcha de la Generación Z el último miércoles 15 de octubre, el congresista de la Bancada Socialista, Jaime Quito, acudió al hospital Arzobispo Loayza para visitar a los heridos.

En declaración a los medios de comunicación, el parlamentario reveló que uno de las dos personas que resultaron graves en la manifestación debe ser intervenido lo más pronto posible por los médicos del nosocomio.

“Nos han informado que Luis Reyes Rodríguez esta grave. Se encuentra en cuidados intensivos. Ha tenido un impacto en el cráneo y tiene un traumatismo encéfalo craneano grave. Requiere de una intervención inmediata. Ha sido impactado con algo contundente en el cráneo”, dijo.

CENSURA DE LA MESA DIRECTIVA

De acuerdo a Jaime Quito, esta problemática tendría que solucionarse en el Parlamento, por lo que, expresó que planteará la censura de la Mesa Directiva y pueda escogerse a una nueva autoridad en el Poder Ejecutivo. “En el Congreso debemos censurar a toda la Mesa Directiva, incluyendo a José Jerí, con el propósito de hacer cambios reales”.