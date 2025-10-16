Defensor de la PNP tras marcha de la Generación Z: “La policía no sale a las calles a matar”

Tras confirmarse la muerte de Eduardo Ruiz Sanz durante la marcha de la Generación Z, el defensor de la Policía Nacional del Perú (PNP), general Máximo Ramírez, brindó un balance de los agentes que resultaron heridos.

Durante una entrevista en Buenos Días Perú, Ramírez reveló que más de 80 efectivos han resultado perjudicados en medio de la manifestación en el Centro de Lima. Además, hizo un llamado a las autoridades para que el deceso de Ruiz Sanz no quede impune.

“Esperamos que las investigaciones lleguen a la verdad. De los 84 policías heridos, que llegaron a los diferentes nosocomios de la policía tuvieron heridas policontusas, producto a la agresión violenta que recibieron. Los manifestantes marcharon en compañía de la PNP”, comentó.

LABOR DE LA POLICÍA EN PROTESTAS

De acuerdo al defensor de la PNP, los integrantes de la institución cada vez que están presente en las protestas tienen la labor de salvaguardar la integridad de las personas que no desean participar en las manifestaciones. “Ha sido un salvajismo en contra de la PNP. La policía no sale a dispar ni a matar a nadie, sino a poner el orden”.