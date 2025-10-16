Protesta de la Generación Z: Fiscalía realiza diligencias para esclarecer muerte de Eduardo Ruiz Sanz

Trascendió que la víctima era un cantante de música urbana que vivía en el distrito de San Martín de Porres, era conocido por sus letras críticas al poder y su permanente activismo.

La Fiscalía informó que realiza diligencias urgentes para esclarecer la muerte de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, de 32 años de edad, registrada anoche durante la masiva protesta convocada por el colectivo Generación Z.

Según las informaciones, el sujeto recibió un impacto de bala en las inmediaciones de la plaza Francia, el Cercado de Lima. Indagará el caso la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo.

ACTIVISMO JUVENIL

Trascendió que la víctima mortal era un cantante de música urbana que vivía en el distrito de San Martín de Porres, era conocido por sus letras críticas al poder y su permanente activismo juvenil. Recibió un balazo en el tórax.

Los violentos enfrentamientos entre policías y manifestantes durante la marcha nacional desarrollada ayer, también dejaron un saldo de más de 80 personas heridas, de distinta consideración, entre agentes de orden y protestantes.