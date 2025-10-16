Coordinador nacional de la Generación Z: “Convocamos a jóvenes que no son violentos”

Tras haberse realizado la manifestación de la Generación Z en diversos puntos del Centro de Lima, el coordinador nacional de este grupo de jóvenes, Orlando Carrasco conocido como ‘Lando’ reveló en Buenos Días Perú que las personas que decidieron alzar su voz de protesta contra el Gobierno de José Jerí y el Congreso, no tiene actitudes violentas.

De igual manera, ‘Lando’ mencionó que tienen evidencias del accionar que realizaron los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) utilizando diversas armas de fuego para desplegar a los protestantes.

“Tenemos pruebas de cómo la policía ha utilizado sus armas para disuadir, lo que nos causó bastante temor. Convocamos a jóvenes que no son violentos y no vienen a hacer destrozos. En las manifestaciones nos hemos dado cuenta de una forma de operar que tiene la PNP”, declaró.

MENSAJE A LOS JÓVENES PREVIO A LAS PROTESTAS

De acuerdo al coordinador nacional de la Generación Z, siempre se comparte un mensaje antes de estar presente en una protesta, donde tienen como objetivo no realizar ningún tipo de acto vandálico. “Les decimos no hagan caso a las personas que incitan a hacer desorden. Siempre damos el mensaje de que nuestra marcha es pacífica”.