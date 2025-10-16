Representante de estudiante detenido en marcha: “Se criminaliza a las personas que se manifiestan”

Luego de la marcha de la Generación Z que dejó como saldo una persona fallecida identificada como Eduardo Ruiz Sanz (32), alrededor de 20 personas se encuentran detenidas en la comisaría del Rímac.

En declaraciones a Buenos Días Perú, la representante de Luis Echevarría, estudiante intervenido en medio de la protesta, reveló que su defendido permanecerá en la dependencia policial por unas horas más. Además, comentó que se está criminalizando a los ciudadanos que alzan su voz de protesta contra las autoridades del Perú.

“Estará detenido 48 horas. Le han puesto el delito de disturbios y desacato a la autoridad, sin ningún medio probatorio. Él ha estado participando de forma pacifica junto al bloque universitario (…) No encontramos una respuesta más a la criminalización a las personas que se manifiestan”, mencionó.

DETENCIÓN ARBITRARIA EN LAS CALLES

Uno de los defensores de otro intervenido, mencionó que su patrocinado se encontraba transitando por la Av. Tacna en el Cercado de Lima, cuando de un momento a otro fue detenido de manera arbitraria por parte de los agentes de la PNP.