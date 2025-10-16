Así amanece Palacio de Gobierno tras manifestación de la generación Z: José Jerí pasó la noche en sede oficial

La mañana después de la jornada de protestas convocada por la Generación Z, los alrededores de Palacio de Gobierno lucen tranquilos pero bajo fuerte resguardo militar. Desde tempranas horas, personal del Ejército montado realizó los ensayos para el tradicional cambio de guardia, mientras se mantenía cerrada la circulación vehicular en las calles aledañas.

Según información oficial, el presidente José Jerí Oré pasó la noche en la Casa de Pizarro, donde monitorea la situación tras los enfrentamientos que dejaron más de una veintena de heridos y la muerte de un joven de 32 años, identificado como Mauricio Ruiz Sainz.

A la 1:02 de la madrugada, el jefe de Estado se pronunció a través de su cuenta en X (antes Twitter), lamentando el fallecimiento y expresando sus condolencias a la familia de la víctima.

“Fuerza a sus seres queridos. Que las investigaciones determinen con objetividad los hechos y las responsabilidades”, escribió el mandatario.

Durante la transmisión en vivo desde el lugar, se observó a algunos peatones grabando con sus celulares el despliegue del ejército. Una ciudadana entrevistada expresó su pesar por los hechos violentos.

“Sería bonito que hoy flamee la bandera de la paz en honor al joven fallecido. Lo que pasó ayer fue muy triste”, comentó a Buenos Días Perú.