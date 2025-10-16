Protesta de la Generación Z: Más de 10 heridos ha dejado la manifestación en el Centro de Lima

Luego de que se confirmara el fallecimiento de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz (32), quien a pesar de haber sido trasladado hacía el hospital Arzobispo Loayza para socorrerlo, los especialistas del nosocomio no pudieron salvarlo y anunciaron su deceso.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta las inmediaciones del nosocomio y pudo conocer que en el lugar dónde perdió la vida Ruiz Sanz se encontraron una serie de casquillos de bala, por lo que no descarta que el deceso haya sido producto a un impacto de proyectil.

A pesar de que no vivía por las inmediaciones del Cercado de Lima, Eduardo Ruiz Sanz llegó desde San Martín de Porres (SMP) para levantar su voz de protesta contra el Gobierno de José Jerí y el Congreso. Ruiz Sanz era conocido como ‘Truco’ y realizaba hip-hop en su distrito.

PERSONAS HERIDAS DURANTE LAS PROTESTAS

Cabe mencionar que, alrededor de 14 personas resultaron heridas durante la manifestación de la Generación Z, de los cuales dos se encuentran graves, por lo que, están recibiendo atención médica en el hospital Arzobispo Loayza.