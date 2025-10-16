Testigo denuncia que policía del grupo Terna habría disparado contra manifestante fallecido

La noche del miércoles 15 de octubre, durante las manifestaciones en el Centro de Lima convocadas por la llamada generación Z, un joven identificado como Mauricio Ruiz falleció tras recibir un disparo en el pecho en los alrededores de plaza Francia. El hombre, de 32 años, era músico y había llegado desde San Martín de Porres para participar en la protesta.

Videos registrados por asistentes muestran el instante en que Ruiz cae al suelo tras el impacto. Pese a los intentos de los manifestantes por auxiliarlo, el joven fue trasladado al Hospital Loayza, donde se confirmó su fallecimiento.

De acuerdo con los testigos, el disparo habría sido realizado por un agente del grupo Terna, quien se encontraba vestido de civil.

“Apareció un policía de civil corriendo desde Kilca, estaba asustado. Cuando nos dispersamos, comenzó a disparar a quemarropa. Mi hermano no tenía ni un palo ni un cuchillo. Le cayó una bala perdida porque él no hizo nada”, relató un testigo.

Otro manifestante aseguró que el presunto policía disparó mientras huía del lugar. “Cayó al suelo, se levantó y disparó por disparar. La bala no le dio a los jóvenes que lo seguían, sino a alguien que estaba más atrás”, indicó.

El Ministerio Público confirmó que su personal halló casquillos de bala en la zona y que las diligencias se realizan para identificar al responsable.