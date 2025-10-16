Manifestantes regresan al Congreso tras confirmarse la muerte de un joven durante las protestas

Durante la madrugada de este jueves, un grupo de manifestantes volvió a congregarse en el cruce de las avenidas Uruguay y Garcilaso de la Vega, luego de que la Defensoría del Pueblo confirmara la muerte de un joven de 32 años durante las protestas registradas en el Centro de Lima este último 15 de octubre.

Según reportó la congresista Ruth Luque, el ciudadano llegó sin vida al hospital Loayza, lo que generó una inmediata reacción entre los manifestantes, muchos de los cuales ya se habían retirado del lugar tras los enfrentamientos iniciales.

Las imágenes muestran a decenas de personas enfrentándose verbalmente con la policía, mientras un amplio cordón de agentes motorizados y a pie intenta impedir su avance hacia el Congreso.

“Un policía ha matado a un joven que no hacía nada. Nos han infiltrado delincuentes para decir que somos terroristas”, denunció una manifestante.

En la zona, algunos asistentes aseguraron haber encontrado casquillos de bala, y señalaron que la Fiscalía llegó al lugar después de los hechos.