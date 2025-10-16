Protesta de la Generación Z: Así amanece las calles del Centro de Lima tras la marcha

Luego de que se realizara la protesta de la Generación Z el último miércoles 15 de octubre, con la finalidad de alzar su voz de disconformidad contra el Gobierno de José Jerí y el Congreso, un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta las inmediaciones del Parlamento, donde llegaron los protestantes donde se quemó las rejas que se colocan en los exteriores.

Tras varias de las manifestaciones, los exteriores del Poder Legislativo en estos momentos lucen con poca presencia de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), y se ha reaperturado la Av. Abancay, para el libre tránsito de los vehículos.

PINTAS EN PAREDES DEL CENTRO DE LIMA

En la Av. Nicolás de Piérola, los protestantes realizaron una serie de pintas en las paredes de la zona donde se pegaron afiches de figuras políticas del Perú como Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga entre otras más.

Cabe mencionar que, producto a los enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de la PNP, una persona identificada como Eduardo Ruiz Sanz (32) perdió la vida. Del mismo modo, cerca de 20 personas resultaron heridas.