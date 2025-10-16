Confirman un fallecido durante protestas en Centro de Lima

La Defensoría del Pueblo confirmó la noche de este miércoles el fallecimiento de un ciudadano durante las protestas registradas en el Centro de Lima, en rechazo al Gobierno y al Congreso de la República. El hecho fue reportado por Fernando Lozada, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales, quien precisó que se trata de Eduardo Ruiz Sáenz, de aproximadamente 30 años.

Según la información preliminar, el fallecido habría recibido un impacto de bala en el vientre en las inmediaciones de la Plaza Francia. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Nacional Arzobispo Loayza, donde llegó sin signos vitales, confirmándose su deceso al ingreso.

La congresista Ruth Luque también informó sobre el caso a través de sus redes sociales, señalando que el ciudadano fue reportado muerto al llegar al nosocomio limeño. “Nos informan que un manifestante ha fallecido. Exigimos una investigación inmediata para determinar responsabilidades”, declaró la parlamentaria.

EXHAUSTIVA INVESTIGACIÓN

Hasta el momento, las autoridades no han brindado una versión oficial sobre las circunstancias del disparo ni identificado al presunto responsable. La Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio Público y al Ministerio del Interior realizar una investigación exhaustiva e independiente para esclarecer los hechos ocurridos durante las movilizaciones.