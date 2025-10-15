Joven es brutalmente golpeado por ladrón: vecinos de VES denuncian aumento de robos tras retiro de tranquera

Un joven fue brutalmente golpeado por un delincuente que intentó robarle su celular en el sector 3, grupo 7 de Villa El Salvador. A pesar de los golpes y patadas, la víctima se aferró a su teléfono hasta que el asaltante, enfurecido, lo abofeteó y huyó en una mototaxi robada, según registros de cámaras de seguridad.

DENUNCIAN AUMENTO DE ROBOS TRAS RETIRO DE TRANQUERA

A pocos metros, la joven que lo acompañaba fue amenazada por el conductor de la mototaxi, quien le arrebató su celular antes de escapar. El ataque, ocurrido en plena vía pública, ha generado indignación entre los vecinos del sector, quienes denuncian el incremento de la delincuencia tras el retiro de una tranquera que restringía el ingreso de vehículos sospechosos.

“Las motos entran, dan la vuelta y se van. Antes no podían porque la tranquera nos daba seguridad, pero la retiraron y ahora estamos expuestos”, explicó un vecino de la zona.

El video de las cámaras de vigilancia permitió identificar la placa de la mototaxi, que figura en la Sunarp con anotación por robo vigente, lo que confirmaría que fue sustraída para cometer delitos.

“Por esta parte se ha vuelto bien peligroso. Asaltan hasta tres o cuatro veces por semana, incluso en las tardes”, lamentó una vecina.

Ante la ola de robos, los residentes exigen medidas urgentes y esperan que la reciente designación del nuevo ministro del Interior traiga soluciones concretas.

“Necesitamos personas idóneas, que empiecen a trabajar ya. Con seguridad, todo se puede hacer: emprender, trabajar, vivir tranquilos”, reclamaron los vecinos.