Joven con habilidades especiales lleva un mes desaparecido: su familia pide ayuda para hallarlo

La angustia consume a María y a sus hijas desde hace 30 días, cuando Samuel Saúl, un joven con habilidades especiales, desapareció misteriosamente tras salir a botar la basura frente a su vivienda en Ceres, Ate.

“Les ruego, en nombre de Dios, que me ayuden a encontrar a mi hijo. Por favor, si alguien lo tiene o lo ha visto, avisen a la Policía”, imploró su madre entre lágrimas.

Samuel padece de retardo mental y ataques de epilepsia, por lo que su familia teme que haya sido víctima de algún accidente o abuso. Desde el día de su desaparición, han recorrido comisarías, hospitales, morgues y paraderos sin obtener ninguna pista.

“Bajó a dejar la basura y ya no regresó. La puerta quedó abierta… no sabemos hacia dónde fue”, relató su madre.

El joven, de 28 años, apenas pronuncia dos palabras —una de ellas su nombre— y suele caminar encorvado y con paso lento. Sus familiares detallan que no pide comida ni dinero, y que cuando tiene hambre suele sentarse a observar en silencio.

Lo último que se supo de él fue un avistamiento en la zona de Yerbateros, el pasado 1 de octubre, cuando una vendedora ambulante dijo haberlo visto sentado cerca del paradero La Cruz.

“Nos dijeron que lo vieron ahí, pero cuando fuimos ya no estaba. Hemos pegado carteles en todos los postes, pero nadie nos da razón”, contó su hermana entre sollozos.

El día que desapareció, Samuel vestía pantalón oscuro, polo celeste y zapatillas negras. Tiene una cicatriz en la muñeca derecha que podría ayudar a identificarlo. Su familia continúa buscándolo sin descanso y pide la colaboración de la ciudadanía y las autoridades.

Si usted logra verlo o tiene información sobre su paradero, comuníquese a al 975 348 736.