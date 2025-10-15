Alias ‘Chachi’ exhibía armas, municiones y explosivos en redes sociales: cayó presunto integrante de ‘Los del Tanque de San Pedro’

Un operativo de la División de Investigación de Robos de la Dirincri permitió la captura de Felipe Arébalo Tupino, alias ‘Chachi’, presunto integrante de la banda criminal ‘Los del Tanque de San Pedro’, que operaba en El Agustino.

Durante el registro, los agentes hallaron armas, municiones, chalecos antibalas, pasta básica de cocaína, celulares y hasta un dron, que el joven habría usado para realizar marcajes a posibles víctimas.

PRESUMÍA SU ARSENAL

En sus redes sociales, Chachi exhibía videos y fotografías posando con armas y explosivos, además de un tatuaje con forma de pistola a la altura de la cadera y un rosario que llevaba la frase: “En mi camino voy con Dios, y si no regreso es porque estoy con Él.”

Las autoridades también encontraron registros de fiestas y reuniones donde el detenido aparecía junto a otros jóvenes manipulando armamento modificado “para incrementar la capacidad de tiro”.

La Policía informó que los celulares incautados serán analizados para determinar su participación en asaltos y extorsiones. Alias Chachi permanece detenido en la Dirincri, mientras se amplían las investigaciones sobre las actividades de su presunta organización criminal.