Bellavista: ladrón asalta a menor y apunta con arma a sereno para robarle las llaves de su moto

El delincuente amenazó con disparar al agente municipal tras ser acorralado. Fue capturado minutos después gracias a las cámaras de seguridad.

Un menor de edad fue víctima de asalto en la puerta de su vivienda en Bellavista, Callao. El delincuente le arrebató el celular y, durante su huida, amenazó con un arma de fuego a un sereno municipal, a quien también le robó las llaves de su motocicleta para escapar.

El hecho fue registrado por las cámaras de seguridad del municipio, que muestran el momento en que el sujeto apunta directamente al agente, quien levanta las manos en señal de rendición.

Según relató la madre del menor, los gritos de su hijo alertaron a los vecinos y al personal de serenazgo, que inició un operativo de búsqueda con las características proporcionadas por la víctima: un hombre con polo blanco, pantalón negro y una mochila.

Los agentes activaron el plan cerco y ubicaron al delincuente en las inmediaciones del parque Quiñones. Al verse acorralado, el sujeto sacó su arma, apuntó al sereno y lo obligó a descender de su vehículo, para luego quitarle las llaves y lanzarlas hacia una vivienda antes de huir.

Minutos después, fue ubicado dentro de un supermercado de la zona, donde finalmente fue intervenido por los serenos y trasladado a la comisaría de Bellavista.

Fuentes municipales informaron que el sujeto estuvo dispuesto a disparar para evitar ser capturado, pero afortunadamente no hubo heridos. La Policía continúa con las diligencias para determinar si tiene antecedentes por robo o porte ilegal de armas.