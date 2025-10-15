VMT: muro de colegio colapsa y pone en riesgo a estudiantes del Andrés Avelino Cáceres

Parte del muro perimétrico del colegio Andrés Avelino Cáceres, ubicado en Villa María del Triunfo, se desplomó durante la madrugada, cayendo sobre un pasaje y arrastrando cables eléctricos y un poste. Afortunadamente, ninguna persona resultó herida, ya que los escolares se encuentran en vacaciones.

Cámaras de Buenos Días Perú registró la magnitud del derrumbe: fierros doblados, tierra húmeda y piedras de gran tamaño esparcidas sobre la vía. Según los testigos, el muro se habría construido sin columnas de refuerzo, lo que, sumado a las lloviznas de los últimos días y la humedad del terreno, habría provocado su colapso.

La pared afectada da directamente al patio del colegio, donde los estudiantes suelen realizar sus recreos y actividades deportivas. A pocos metros se ubica la puerta principal del plantel, lo que incrementa la preocupación ante el inminente regreso a clases.

En el lugar también se observaron otras paredes con grietas y bases humedecidas, lo que hace temer nuevos derrumbes.

MINEDU SE PRONUNCIA

El Ministerio de Educación informó que, en coordinación con Pronied, la Drel Lima Metropolitana y la Ugel 1, se están realizando acciones de evaluación estructural para garantizar la seguridad de la comunidad educativa.

Sin embargo, durante la mañana no se observó personal realizando trabajos de refuerzo ni clausura total de la zona, solo cintas de peligro delimitando el área afectada.

Frente al colegio se encuentra un centro de salud que también suspendió su atención por precaución, debido al cierre de la vía y a los daños en la zona.