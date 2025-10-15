Callao: más de 700 puestos del Mercado Central cerrados al público por jornada de protesta

En medio de la marcha convocada para este miércoles 15 de octubre, alrededor de 700 puestos del Mercado Central del Callao han decidido no atender al público, con el propósito de sumarse a la protesta encabezada por la Generación Z.

A pesar de que los establecimientos que se encuentran en el interior del centro de abastos no han aperturado sus puertas, los locales que tienen en ventana a la calle, decidieron operar con total normalidad y atender las demandas de los ciudadanos.

COMERCIANTE PIDE DIÁLOGO ENTRE LOS DIRECTIVOS

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta las inmediaciones del Mercado Central del Callao y conversó con un comerciante afectado, quien hizo un llamado a las autoridades del centro para que pueda entablar una mesa de diálogo. “Los dirigentes deben ser más reflexivos. Invito a la directiva para que pueda abrirse el mercado”.

Finalmente, comentó que existen algunos vendedores del establecimiento que son víctimas de extorsiones, a quienes se les exigen un pago de S/3 a S/5 diarios, con el propósito de dejarlos trabajar con total normalidad.