Cae banda que vendía “drogas dulces” por TikTok: ofrecían galletas y gomitas con marihuana y ketamina

Las redes sociales se convirtieron en la vitrina del delito. Agentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro) desarticularon una banda criminal que fabricaba y vendía “drogas dulces” —galletas, brownies y gomitas con marihuana y ketamina— a través de transmisiones en vivo por TikTok, donde acumulaban más de 20 mil seguidores.

El operativo se realizó en los distritos de Comas y Carabayllo, donde la Policía encontró un laboratorio artesanal en condiciones “infrahumanas y con olor nauseabundo”, según explicó el coronel Richard Noriega Sevillano, jefe de la División de Investigación de Tráfico Ilícito de Drogas.

“Se intervino a tres personas integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en la modalidad de venta de drogas dulces. Veníamos siguiéndolos desde hace unos 8 a 10 meses”, detalló el coronel en exclusiva para Buenos Días Perú.

En el lugar se hallaron moldes, planchas, prensas y aceite de marihuana, además de envases con quetamina, un potente analgésico de uso veterinario que era mezclado con los productos.

“Toda droga es mala, pero lo preocupante es que estaban usando ketamina y vendían estos productos a estudiantes universitarios e incluso menores de edad”, advirtió Noriega.

La banda promocionaba sus productos en TikTok Live, mostrando variedad de galletas y gomitas “personalizadas”. Los interesados hacían sus pedidos por mensajes directos y los recibían mediante empresas de transporte a nivel nacional.

“En los videos se veía a consumidores que decían estar probando el producto, lo que hacía parecer que era algo inofensivo, pero es fatal para quien lo consume”, agregó el jefe policial.

Durante el allanamiento, la Policía también incautó dos perros de raza pitbull y otra mestiza, que los delincuentes usaban para custodiar el local y evitar el ingreso de extraños.