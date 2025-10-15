Mercado 10 de Octubre opera solo al 20 % por temor a protestas en San Juan de Lurigancho

El mercado 10 de Octubre, uno de los más concurridos de San Juan de Lurigancho, amaneció este miércoles casi vacío. Solo una quinta parte de los puestos abrió sus puertas ante el temor de posibles disturbios durante la jornada de protesta convocada a nivel nacional.

“De las ocho puertas que tenemos, solo cuatro están disponibles porque los comerciantes temen que puedan llegar manifestantes”, explicó un integrante del personal de seguridad.

El centro de abastos cuenta con cerca de 200 puestos, pero apenas unos 40 funcionan con normalidad, principalmente los dedicados a la venta de alimentos. En los pasillos, el panorama era desolador: la mayoría de cortinas metálicas permanecía cerrada y apenas algunos clientes se animaban a ingresar.

“A esta hora el mercado debería estar lleno, pero por el paro la mayoría ha preferido no abrir. De 200, solo unos 11 o 12 puestos están trabajando”, detalló otro trabajador del recinto.

Personal de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho llegó hasta el lugar para reforzar la seguridad y monitorear el funcionamiento de los comercios.