'Spiderman' de Ate: vecinos atrapan por tercera vez a 'robacasas' y lo atan desnudo a poste

En Huaycán (Ate), los vecinos decidieron hacer justicia por sus propias manos y capturaron al llamado “Spiderman de Ate”, un ladrón que trepaba paredes con agilidad para ingresar a viviendas y robar objetos de valor. El sujeto, identificado como un ciudadano venezolano, fue atrapado y amarrado desnudo a un poste, luego de ser liberado en reiteradas ocasiones por la Policía.

Las cámaras de seguridad instaladas por los propios vecinos muestran cómo el hombre sube por las varandas y rejillas hasta llegar al segundo piso de las casas del sector USB 6, zona A de Huaycán. Desde allí accedía a los balcones o techos para ingresar a otras viviendas contiguas.

ESTÁN HARTOS DE QUE LO DEJEN LIBRE

Según el reporte de Buenos Días Perú, el sujeto ha sido detenido y liberado en más de una ocasión, pese a las denuncias formales de los residentes. Incluso uno de ellos asegura haber perdido 5 mil soles durante un robo perpetrado por el mismo individuo, a quien reconoció por las grabaciones de su cámara de seguridad. Según otros vecinos, "en la comisaría de Huaycán ya lo conocen. Dicen que no pueden intervenirlo porque es indigente, pero sigue robando”.

El modus operandi del llamado “Spiderman” era siempre el mismo: aprovechar la falta de vigilancia y la estructura de rejas y balcones de las viviendas para escalar con facilidad, ingresar a las casas y escapar por los pasajes cercanos o hacia un parque sin iluminación que servía como vía de escape.

Los ciudadanos reclaman mayor presencia policial, ya que la comisaría de Huaycán se encuentra a solo dos cuadras del lugar donde se registran los robos.