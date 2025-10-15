En menos de una hora: se registran ataques contra un gimnasio y vivienda de un empresario en SMP

La ola de inseguridad ciudadana continúa poniendo en zozobra a los peruanos. Esta vez, presuntos extorsionadores llegaron hasta la cuadra 9 de la Av. Germán Aguirre en San Martín de Porres (SMP) para atacar de varios balazos la fachada de un gimnasio en horas de la madrugada.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta la zona del incidente y constató que las mamparas del establecimiento conocido como Stephanos Fitness GYM, se encuentran totalmente inservibles, causando el temor de los vecinos de la zona.

OTRO ACCIONAR CRIMINAL EN SMP

Al parecer los mismos criminales habrían concretado otro atentado. Esta vez, el accionar delincuencial se suscitó en el frontis de la vivienda de un empresario, ubicada en la cuadra 35 del Jr. Agusto Aguirre en SMP.

Tras finalizar su actividad ilícita, los presuntos extorsionadores dejaron un mensaje temeroso a la víctima del ataque. “Paga los 30 mil soles que debes de las licitaciones ilegales que manejas o todo saldrá a la luz”.

Por último, los vecinos de SMP hicieron un llamado a las autoridades del distrito para que la Policía Nacional del Perú (PNP) en apoyo de los serenos realicen operativos constantes en diversas zonas de la jurisdicción.