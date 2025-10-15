Disparan contra vivienda de costurera y le exigen S/50 mil: ‘La Nueva Generación’ estaría detrás del ataque

El temor y la desesperación se apoderaron de los vecinos del asentamiento humano Arriba Perú, en San Juan de Lurigancho, luego de que un grupo de delincuentes disparara contra una vivienda pasadas las 4 de la madrugada. Los ladridos de los perros alertaron la presencia del atacante, quien, cubriéndose el rostro con una mascarilla y una gorra, abrió fuego contra la fachada del inmueble donde vivía una familia dedicada a la costura.

“No tenemos dinero. ¿De dónde vamos a sacar para pagar y salvaguardar nuestra vida?”, relató entre lágrimas una de las afectadas.

Su hermana, quien se ganaba la vida remendando ropa, fue la primera en recibir una carta extorsiva firmada por la organización “La Nueva Generación de San Juan de Lurigancho”, en la que le exigían 50 mil soles.

“Mi hermana no trabajaba para ningún taller. No sé cómo vienen a dejar un sobre amenazándola a ella y a sus hijos. Se tuvo que ir de la casa, pero al mes regresaron a dejar otro sobre y a la media hora vinieron a balearnos”, denunció.

En una segunda carta, los extorsionadores —que ahora se hacen llamar “La Batería”— advirtieron que habían dejado “respirar” a la familia por un tiempo, pero que debían ponerse “a derecho” o atenerse a las consecuencias.

“Pido, suplico al presidente que nos ayude, que no maten más gente. No respetan edad, ni si son niños o ancianos. Queremos que nos protejan”, imploró la mujer.

Agentes de la comisaría de Bayóvar y peritos de criminalística acudieron a la escena del ataque, donde recogieron evidencias balísticas. Vecinos confirmaron que otras familias de la zona también están siendo extorsionadas, lo que ha obligado a la policía a patrullar la zona de forma constante.