Buenos Días Perú

15/10/2025

Cae banda dedicada al robo y desmantelamiento de autos en VES: 10 vehículos fueron recuperados

Cinco locales fueron allanados en simultáneo. En uno de ellos se hallaron autos reportados como robados, algunos ya completamente desmantelados y con números de chasis adulterados.



Un operativo policial permitió desarticular una banda criminal dedicada al robo, desmantelamiento y venta de autopartes. Durante el allanamiento de cinco locales, los agentes de la División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) recuperaron 10 unidades, la mayoría reportadas como robadas.

En uno de los talleres intervenidos, ubicado en Villa El Salvador, la PNP halló vehículos totalmente desmantelados. “El 8 de octubre, en San Martín de Porres, un conductor fue víctima de asalto y robo de este Chevrolet. Los delincuentes lo trajeron aquí y desmontaron motor, puertas, parabrisas y asientos para vender las piezas en el mercado informal”, explicó el coronel a cargo del operativo.

Los agentes constataron que los números de identificación vehicular habían sido alterados para dar apariencia legal a los autos y evitar su detección.

El general Vidarte, jefe de la Diprove, confirmó que fueron detenidos tres sujetos identificados como Jonathan Ordóñez Pao, José Hermosa Cordero y un tercer integrante capturado en José Gálvez, todos presuntos miembros de la organización criminal.


Temas Relacionados: DiproveRobo De AutopartesRobo De Vehículos

También te puede interesar:

BANNER