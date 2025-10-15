Empresarios de Gamarra respaldan a José Jerí: “Le damos una tregua de tres meses”

Ante el llamado a una nueva manifestación para este miércoles 15 de octubre, diversos gremios aseguraron que no formarán parte de la marcha. Desde Gamarra, los empresarios aseguraron que no paralizaran sus actividades.

El presidente de la Federación de Empresarios del emporio comercial, aseguró que el grupo que lidera no estará presente en las movilizaciones, sin embargo, envió un mensaje al mandatario José Jerí, otorgándole un plazo para que puedan verse resultados de su gestión.

“Represento a 104 asociados que no van a participar en forma total, pero si parcialmente. Nosotros respaldamos al presidente José Jerí, pero le damos una tregua de tres meses para que pueda tomar acciones correctivas”, manifestó.

NO QUIEREN REUNIRSE CON EL JEFE DE ESTADO

Tras el llamado a los integrantes de la Generación Z por parte de José Jerí para escuchar sus demandas, desde este grupo revelaron que no aceptarán la invitación, considerando que las conversaciones no llegan a buen puerto. “Con diálogos no se solucionan nada. Queremos acciones”.