No paralizaron sus actividades: Buses de transporte público operan con normalidad en Puente Nuevo

En medio del paro anunciado para este miércoles 15 de octubre, un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta las inmediaciones del paradero de Puente Nuevo, y constató que los vehículos de transporte público están operando con normalidad.

Del mismo modo, se conoció que se ha desplegado decenas de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en puntos estratégicos de la zona, con el propósito de darle una mayor tranquilidad a los usuarios.

MANIFESTACIONES DE LA GENERACIÓN Z

Aunque los gremios de transporte anunciaron que no formarán parte de las manifestaciones que realizarán la Generación Z en horas de la tarde, el jefe de la Región Policial de Lima, el general de la PNP, Felipe Monroy, mencionó que destinarán efectivos en diversos lugares del Centro de Lima.

“Habrá personas que se concentrarán en puntos que ya conocemos (desde la PNP) en la Plaza San Martín, Héroes Navales, Plaza Dos de Mayo y Campo de Marte, que tienen como propósito llegar al Congreso. Vamos a respetar su libertad de expresión, no vamos obstaculizar nada”, enfatizó en BDP.