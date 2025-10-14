Caen "Los Hábiles de la Banca": fingían robos para cobrar seguros por millones de soles

La Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la Dirección de Investigación de Ciberdelincuencia, desarticuló a la organización criminal “Los Hábiles de la Banca”, dedicada a simular robos de dinero para obtener devoluciones fraudulentas de aseguradoras. Ocho personas fueron capturadas durante un operativo sorpresivo ejecutado en Trujillo.

Según informó el general José Zavala, jefe de la Dirección de Ciberdelincuencia, los detenidos pagaban el seguro de sus tarjetas bancarias y, días después, retiraban el dinero para luego denunciar falsos robos. Con apoyo de cómplices, adulteraban denuncias policiales, incluso modificando documentos de otros casos —como los de acoso u otros delitos— para que parecieran robos agravados, cumpliendo así los requisitos exigidos por los bancos y aseguradoras.

OPERABAN DESDE 2022

La red criminal operaba desde 2022 y habría obtenido ganancias ilícitas por más de 4 millones de soles. Se estima que alrededor de 200 personas estarían involucradas en la red, la cual era liderada por miembros de una misma familia, según las autoridades.

De los ocho detenidos, seis cumplen 10 meses de prisión preventiva en el penal El Milagro de Trujillo, mientras que dos afrontan el proceso en libertad. La Policía continúa con las investigaciones para ubicar a los demás implicados y determinar el alcance total de esta millonaria estafa al sistema financiero.