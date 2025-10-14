"Dime la clave": delincuentes roban a grupo de amigos y les exigen contraseñas de celulares

Un grupo de cuatro amigos fue asaltado durante la madrugada por tres delincuentes que llegaron en motocicletas, mientras las víctimas esperaban abordar un taxi en la cuadra 1 del Pasaje Raymondi, en La Victoria.

Los criminales actuaron rápidamente y les arrebataron mochilas, billeteras y sus teléfonos celulares, exigiendo además las claves de desbloqueo de los dispositivos antes de huir del lugar con rumbo desconocido.

Piden claves y preocupación de vecinos

En las grabaciones de cámaras de seguridad se escucha a uno de los asaltantes insistir que "Dime la clave, dime la clave" para poder acceder a los celulares robados. Consultados por la seguridad en la zona, los vecinos señalaron que la situación ha empeorado notablemente en los últimos meses.

"La inseguridad se ha desbordado. Los robos están desde las 8, 10, 11 de la noche, es a cualquier hora. Lo que yo pido al igual que todos los peruanos es seguridad", manifestó un residente del área afectada por la creciente ola criminal.

Esperan más patrullaje y acciones de autoridades

Los ciudadanos esperan cambios concretos con la designación de un nuevo ministro del Interior en el gobierno del presidente José Jerí. "Los policías deben patrullar más en las calles", solicitó un vecino, mientras otro añadió que "el gobierno se ponga a trabajar más y los ministros hagan bien su trabajo".