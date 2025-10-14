Edificio que funcionaba como almacén se incendia por tercera vez en Barrios Altos: estructura quedó inhabitable

Un nuevo incendio alarmó a los vecinos de Barrios Altos, esta vez en la cuadra 13 del jirón Santa Rosa, donde un antiguo almacén de productos inflamables quedó completamente inhabitable tras ser consumido por las llamas. El siniestro, catalogado como código 2, requirió la intervención de 11 unidades de bomberos para controlarlo.

Lo más preocupante, según los vecinos, es que se trata del tercer incendio registrado en el mismo edificio en lo que va del año. “Es la tercera vez que se quema, joven. Ahora, mire, de nuevo estamos con esto. Llega la policía, llega Defensa Civil, y no hacen nada. Mire cómo están todos los solares, se van a caer todas las paredes”, denunció una residente.

Los pobladores sostienen que el siniestro habría sido provocado por personas de malvivir que ocupan ilegalmente el inmueble. “Viven pura gente de malvivir, joven, porque han estado tapadas las ventanas con frazadas. No podemos estar así. Toda la vida vamos a estar asustadas”, comentó otra vecina.

En el lugar también se hizo presente el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, quien anunció medidas inmediatas.

“Vamos a pedir de forma inmediata que se declare inhabitable el edificio. Parece que hay gente de mal vivir que lo utiliza, y esto está trayendo como consecuencia incendios de proporciones importantes. Ya se ha dispuesto que se cierre, se tape y se declare inhabitable a la brevedad”, declaró.

La visita del alcalde, sin embargo, despertó la indignación de algunos vecinos, quienes reclamaron la falta de acciones preventivas. “Toda la vida es así. Todos los almacenes siguen funcionando acá. ¿De qué hecho a la municipalidad? ¿Por qué no los clausuran de una vez?”, cuestionó una vecina.

Tras varias horas de trabajo, los bomberos lograron extinguir el fuego sin que se propagara a viviendas aledañas ni se reportaran víctimas. El inmueble, no obstante, quedó reducido a escombros y bajo custodia municipal.