Amenazó a taxista que intentó ayudarlo: capturan a alias “Chucky” tras balacera en avenida Wilson

Una balacera en plena avenida Wilson, en el Cercado de Lima, terminó con la captura de alias “Chucky”, identificado como Jonathan Jesús Castañeda Cornejo (36), presunto integrante de una red criminal dedicada al sicariato y la extorsión contra comerciantes de Gamarra y Ate.

TAXISTA PENSÓ EN AYUDARLO PORQUE LO VIO HERIDO

El hecho ocurrió cuando el sujeto, que se desplazaba en motocicleta, fue atacado a balazos por otros delincuentes cerca del centro comercial Real Plaza. Herido, cayó al pavimento, y un taxista que presenció la escena se detuvo para ayudarlo, sin imaginar con quién estaba tratando.

“Yo le dije al herido que estaba en el suelo, ‘sube, amigo, te ayudo, te llevo al hospital’. Pero cuando sube al vehículo, me muestra un arma en la cintura y me dice: ‘avanza o te meto un plomo’”, relató el conductor, aún impactado.

A pocos metros, tres agentes policiales interceptaron el vehículo y lograron abrir la puerta para reducir al delincuente armado, evitando que el taxista fuera víctima de un secuestro.

Según información de la Policía Nacional, alias “Chucky” recibió tres impactos de bala durante el ataque y se encuentra internado bajo custodia en el Hospital Hipólito Unanue.

“Este sujeto habría participado en acciones de sicariato y formaría parte de una organización dedicada a extorsionar a comerciantes de Gamarra y Ate”, informó un vocero policial.

En el operativo también fueron detenidas dos personas más, una de las cuales portaba el celular del sicario, lo que refuerza la hipótesis de un ajuste de cuentas entre bandas criminales. La investigación quedó a cargo de la División de Robos de la Dirincri, mientras alias “Chucky” permanece con pronóstico reservado y bajo estricta vigilancia policial.