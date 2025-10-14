Tercer Simulacro Nacional Multipeligro 2025: así se desarrolló el ejercicio de prevención

A las 8:00 p.m. del último lunes 13 de octubre se realizó el Tercer Simulacro Nacional Multipeligro del 2025 en todo el país, que contó con la participación de los ciudadanos, trabajadores y autoridades.

Durante este ejercicio se simuló un escenario de sismo de 8.8 grados de magnitud seguido de tsunami, poniendo a prueba los protocolos de evacuación y respuesta de las autoridades ante emergencias.

Simulacro en Miraflores

En el distrito de Miraflores, el simulacro se desarrolló en el Parque Alfredo Salazar con la participación de vecinos, clientes del centro comercial Larcomar, trabajadores y huéspedes de hoteles aledaños. Visitantes y empleados del centro comercial evacuaron hacia las escaleras como parte del protocolo establecido para este tipo de emergencias.

Participación en Palacio de Gobierno

El Palacio de Gobierno se sumó a la jornada de prevención con la participación del presidente José Jerí, trabajadores, bomberos, policías, militares y brigadas de emergencia. Los participantes formaron círculos de seguridad, brindaron atención a heridos simulados y controlaron incendios que podrían ocurrir tras un evento de esta magnitud.

Ejercicio en San Isidro

En el distrito de San Isidro, el ejercicio se llevó a cabo en la zona de playa donde el equipo de Gestión del Riesgo de Desastres recreó un escenario de derrumbe. Las brigadas pusieron en práctica acciones de búsqueda y rescate para localizar personas afectadas y brindarles atención inmediata, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de emergencias.